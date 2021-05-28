Довідка про відсутність заборгованості з QR-кодом

Порядок надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контрольні органи, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 3 вересня 2018 року за номером 733. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Довідка про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контрольні органи, відповідно до другого абзацу пункту 5 згаданого порядку формується за відсутності в платника за даними інформаційно-телекомунікаційних систем контрольних органів податкового боргу, та/або недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, та/або іншої заборгованості з платежів (у тому числі розстрочених, відстрочених, реструктуризованих), контроль за справлянням яких покладено на контрольні органи.

Для отримання довідки платник подає заяву за формою згідно з додатком 2 до порядку №733 (перший абзац пункту 3 порядку).

Заява подається платником (на його вибір), зокрема, в електронній формі — на адресу державної податкової інспекції за основним місцем обліку через приватну частину електронного кабінету з дотриманням вимог законів України від 22 травня 2003 року за номером 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» та від 5 жовтня 2017 року за номером 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги».

Вхід до приватної частини (особистого кабінету) електронного кабінету здійснюється виключно після ідентифікації особи із використанням кваліфікованого електронного підпису.

Електронні форми заяви за ідентифікатором форми J1300305 (для юридичних осіб) і F1300305 (для фізичних осіб) та довідки за ідентифікатором форми J1400305 (для юридичних осіб) та F1400305 (для фізичних осіб) розміщені на офіційному вебпорталі ДПС за посиланням: Головна/Електронна звітність/Платникам податків про електронну звітність/Інформаційно-аналітичне забезпечення/Реєстр форм електронних документів/Реєстр форм електронних документів (перелік сервісних запитів) для юридичних осіб, Реєстр форм електронних документів (перелік сервісних запитів) для фізичних осіб.

Довідка надається за вибором платника у паперовій або електронній формі, про що він зазначає у заяві (пункт 7 порядку).

Електронну форму довідки за ідентифікатором форми J/F 1400305 платник податків отримує у приватній частині електронного кабінету, яка при завантаженні не містить QR-код, а містить лише номер документа, дату його видачі та код ЄДРПОУ чи РНОКПП (індивідуальний податковий номер фізичної особи) платника для здійснення автентифікації інформації, зазначеної в довідці.

Довідку, яка містить QR-код для здійснення автентифікації інформації, платник податків самостійно може завантажити через електронний кабінет, у підрозділі «Довідка про відсутність заборгованості» розділу «Реєстри». Для цього необхідно:

— заповнити рядки: код ЄДРПОУ/РНОКПП, де зазначають ЄДРПОУ юридичної особи або РНОКПП (індивідуальний податковий номер) фізичної особи, залежно від того, хто отримував довідку; номер, що є номером довідки; дата, що є датою видачі довідки;

— натиснути кнопку «Пошук» (після цього внизу сторінки з’явиться відповідна електронна довідка, яка містить QR-код);

— натиснути кнопку «Скачати» (після чого довідка завантажиться та її можна роздрукувати).

Роздрукована довідка може бути подана за місцем вимоги, оскільки достовірність її підтверджується спеціальним QR-кодом.

За QR-кодом довідки, зісканувавши його, автоматично здійснюється перехід на сторінку електронного кабінету, розміщеного на офіційному вебпорталі ДПС, та перевіряється подана довідка.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області