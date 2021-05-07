Понад півтора мільярда гривень на соціальні гарантії

Протягом чотирьох місяців 2021 року від роботодавців і жителів Тернопільщини надійшов один мільярд 508,7 мільйона гривень єдиного соціального внеску. Порівняно з аналогічним торішнім періодом забезпечено приріст надходжень єдиного внеску на 277,7 мільйона гривень або на 22,6 відсотка.

Як зазначив начальник головного управління ДПС у Тернопільській області Михайло Яцина, тільки в квітні цього року платники краю спрямували на соціальні потреби 422,2 мільйона гривень — на 120,3 мільйона більше, ніж торік у квітні.

«Одним з пріоритетів нашої роботи є детінізація ринку праці, адже саме легальна заробітна плата громадян та доходи фізичних осіб-підприємців є основним джерелом надходження єдиного соціального внеску, за рахунок якого наповнюються фонди соціального страхування, здійснюється виплата пенсій, матеріальних допомог тощо», — додав головний податківець краю.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області