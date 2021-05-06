Визначилися лауреати весняного кросу

Весняний чемпіонат області з легкоатлетичного кросу серед осіб з інвалідністю традиційно провели в тернопільському парку Національного відродження. Свою прихильність до бігу пересіченою місцевістю засвідчили близько чотирьох десятків атлетів різних нозологій інвалідності.

Перед забігами на 1000 метрів серед чоловіків і 500 метрів серед жінок із вітальним словом до учасників звернувся начальник тернопільського центру «Інваспорт», заслужений працівник фізичної культури і спорту, заслужений тренер України Віктор Федорчак.

Після цього головний суддя змагань, заслужений працівник фізичної культури і спорту України Олег Юзчишин дав старт першому забігу. Як і всі наступні, він пройшов в азартній і напруженій суперечці.

Переможцями в своїх нозологіях і вікових групах стали Соломія Кушнірук з Тернопільської спеціальної школи, Валентина Гудзь із Теребовлянського навчально-реабілітаційного центру, Андрій Древа і Дмитро Личковський із Тернопільської спеціальної школи, Єлизавета Ільєнко і Марія Дровольська з обласного навчально-реабілітаційного центру, Микола Хрупалик, Давид Будник з обласного навчально-реабілітаційного центру, Вікторія Григорчук, Андрій Євтушенко з обласного навчально-реабілітаційного центру, Ігор Фіялка, Юліана Франків з обласного навчально-реабілітаційного центру та Андрій Мельник.

Лауреатів нагородили медалями і грамотами.

На фото: під час церемонії нагородження.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»