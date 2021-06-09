Абсолютна перемога тернопільської юніорки

У Дніпрі завершився чемпіонат України з веслування на байдарках і каное серед юніорів та молоді віком до 23-х років. Двоє наших земляків повернулися додому з нагородами.

Вихованка Тернопільської обласної школи вищої спортивної майстерності Іванна Дяченко в молодшій віковій групі виборола чотири золоті нагороди і здобула право представляти нашу державу на чемпіонаті Європи, який відбудеться наприкінці червня в польській Познані. Талановита спортсменка перемогла в байдарці-одиночці, а також в екіпажі байдарки-четвірки на дистанціях 500 та 200 метрів.

Не залишився без нагороди і ще один вихованець ОШВСМ Ярослав Хома. У складі байдарки-четвірки фінішував третім на 200-метровій дистанції в суперечці молодих атлетів віком до 23-х років. Двоє тернопільських лауреатів є студентами Західноукраїнського національного університету.

Варто згадати і ще про двох тернопільських юніорок. У складі байдарки-двійки на дистанції 500 метрів п’ятий результат показали Дарія Довбня та Єлизавета Балик.

Фото з архіву В. ГИКАВОГО