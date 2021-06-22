Квадратні метри для оренди: спрощенець чи фізична особа

Пунктом 291.4 статті 291 Податкового кодексу України (ПКУ) встановлені умови перебування фізичних осіб-підприємців, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, у відповідних групах платників єдиного податку. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Види діяльності та умови, при яких суб’єкти господарювання не можуть бути платниками єдиного податку першої-третьої груп, визначені пунктом 291.5 статті 291 ПКУ.

Зокрема, не можуть бути платниками єдиного податку першої-третьої груп фізичні особи-підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 400 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 900 квадратних метрів (підпункт 291.5.3 пункту 291.5 статті 291 ПКУ).

Згідно з частиною першою статті 320 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року за номером 435-ІV зі змінами та доповненнями власник має право використовувати своє майно для здійснення підприємницької діяльності, крім випадків, встановлених законом. Вказане положення також стосується використання майна, яке надається в оренду підприємцем на спрощеній системі оподаткування.

Враховуючи сказане, якщо загальна площа кожного окремого виду майна, яке надається в оренду, не перевищує норми, встановлені підпунктом 291.5.3 пункту 291.5 статті 291 ПКУ, то така фізична особа-підприємець, що здійснює діяльність з надання в оренду власної нерухомості, має право перебувати на спрощеній системі оподаткування.

Разом з тим, фізична особа-підприємець при наданні в оренду частини нерухомого майна як фізична особа — не суб’єкт господарювання, а іншу частину як фізична особа-підприємець не має права застосовувати спрощену систему оподаткування.

Така фізична особа може надавати нерухомість в оренду як фізична особа-підприємець за загальною системою оподаткування або як фізична особа — не суб’єкт господарювання.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області