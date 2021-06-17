Обидві з нагородами

У столиці нашої держави відбувся Всеукраїнський турнір із дзюдо серед спортсменів із порушеннями слуху пам’яті воїна Небесної сотні, Героя України Дмитра Максимова. За нагороди змагань сперечалися понад три десятки атлетів.

Серед них — і дві наші землячки з Теребовлі, якими опікується заслужений тренер України Леон Уруський із тернопільської ДЮСШ «Інваспорт». Свого наставника ті, без сумніву, порадували, дружно піднявшись на п’єдестал пошани. У ваговій категорії понад 78 кілограмів не було рівних майстрині спорту Марії Балі. А Галина Винниченко виборола «бронзу» в суперечці жінок, чия вага не перевищує 70-ти кілограмів.

На фото: на верхній сходинці п’єдесталу пошани — Марія БАЛА.

Фото з архіву центру