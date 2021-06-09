Основне джерело зростання місцевих бюджетів

Одним з основних джерел наповнення місцевих бюджетів є податок на доходи фізичних осіб. Сплачуючи його, наші краяни дбають про добробут територіальних громад.

Упродовж січня-травня 2021 року платники Тернопільщини спрямували до бюджетів один мільярд 856,9 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб. Про це повідомив начальник головного управління ДПС в області Михайло Яцина. «Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження зросли на 374,4 мільйона грн або на 25,3 відсотка», — констатував посадовець.

Із загальної суми податку місцеві скарбниці отримали один мільярд 388,8 мільйона гривень. До державного бюджету платники перерахували 468,1 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб. При цьому сплата перевищила очікувані надходження на 8,4 мільйона та 25,4 мільйона відповідно.

«Варто зазначити, що в доходах обласного бюджету податок на доходи фізичних осіб займає суттєве місце і є основним джерелом їх зростання», — розповів Михайло Яцина. На думку очільника податкового відомства Тернопільщини, резерви додаткових надходжень податку, насамперед, пов’язані зі збільшенням офіційно працевлаштованого населення та підвищенням середньої зарплати, легалізацією її реального рівня.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області