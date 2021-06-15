Юридичним особам Тернопільщини повернули 267 мільйонів гривень ПДВ

У січні-травні 2021 року про відшкодування податку на додану вартість заявили 116 суб’єктів господарювання — юридичних осіб Тернопільщини. Про це повідомив начальник головного управління ДПС в області Михайло Яцина.

Вони інформували про повернення на розрахунковий рахунок 295-ти мільйонів гривень, що на 81 мільйон більше, ніж торік за аналогічний період. Очільник податкової служби краю констатував, що станом на початок червня цього року платникам відшкодовано з держбюджету грошовими коштами на розрахунковий рахунок 267 мільйонів гривень податку на додану вартість, із урахуванням перехідних залишків попередніх періодів. Торік у січні-травні бізнесу повернули 211 мільйонів гривень ПДВ.

«Разом із тим податківці виявили зловживання окремими суб’єктами господарювання. Після проведених перевірок упродовж п’яти місяців цього року упереджено бюджетне відшкодування ПДВ на чотири мільйони гривень, що на 3,2 мільйона більше, ніж торік», — повідомив Михайло Яцина.

На початок літа загальний залишок невідшкодованого на розрахунковий рахунок цього податку становив 102 мільйони гривень. Із них 86 мільйонів перебувають на стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування згідно з вимогами Податкового кодексу України і відповідних нормативних документів, ще 16 мільйонів — у процесі судового та адміністративного розгляду.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області