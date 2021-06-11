Зменшують податкові борги

Станом на початок червня 346 підприємств області зменшили свій податковий борг у розмірі 21,9 мільйона гривень. При цьому 216 суб’єктів підприємництва сплатили всю заборгованість на суму 12 мільйонів гривень.

За рахунок сплати податкового боргу протягом п’ятьох місяців до бюджету спрямовано 18,3 мільйона гривень, що на 8,6 мільйона більше, ніж торік. Зокрема, до державного бюджету залучено 8,5 мільйона гривень — на 1,1 мільйона більше, ніж за п’ять місяців 2020 року.

Упродовж січня-травня цього року податківці спрямували до суду 54 звернення щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок стягнення готівкових (безготівкових) коштів на суму податкового боргу 17,1 мільйона гривень. Із них 31 звернення на суму 7,6 мільйона гривень суд задовольнив. Ще 101 позов на суму податкового боргу 4,3 мільйона гривень подано щодо стягнення на активи фізичних осіб через органи державної виконавчої служби.

Від реалізації безхазяйного майна з початку року зведений бюджет отримав 185 тисяч гривень. Зокрема, 111 тисяч гривень склали надходження до державного бюджету, а 74 тисячі гривень — до місцевих скарбниць.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області