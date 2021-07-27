Білодід підтримали поки що тільки ветерани

Першого змагального дня XXXII літніх Олімпійських ігор у столиці Японії Токіо своє вагоме слово сказала двадцятирічна дзюдоїстка Дарія Білодід із Києва. Дворазова чемпіонка світу стала бронзовою призеркою у ваговій категорії до 48-ми кілограмів.

Ще дві нагороди такої ж проби до сьогоднішнього ранку виявилося під силу завоювати тільки ветеранам вітчизняного спорту. Спочатку бронзовою медаллю потішив свого батька і наставника Дмитра Рейзліна третій у світовому рейтингу 37-річний київський шпажист Ігор Рейзлін.

А нині прийшло свято і на вулицю стрільців. У суперечці змішаних пар зі стрільби з пневматичного пістолета на десять метрів «бронзи» удостоїлися 36-річна львів’янка Олена Костевич, для якої Олімпіада в Токіо стала п’ятою в спортивній біографії, та 38-річний Олег Омельчук із Рівного. Партнер Олени, до речі, вчетверте бере участь у найпрестижніших іграх сучасності.

З огляду на сказане, куди менш оптимістичнішими стали коментарі медійників, які на старті, здається, були готові «закидати» капелюхами всіх суперників вітчизняних спортсменів. Зрештою, добре, що зрозуміли — кожна медаль дістається нашим землякам завдяки максимальній самовіддачі. Так і має бути під час головних стартів чотириріччя.

Утім ще, без сумніву, не вечір. Непогані шанси завоювати нагороди мають і гімнасти з плавцями, і веслувальники, і, звичайно ж, легкоатлети. Одне слово — тримаймо за наших кулаки!

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