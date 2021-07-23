Бізнесмени активно освоюють новітні програмні рішення

Станом на початок липня 2021 року суб’єкти господарювання Тернопільщини використовували в своїй діяльності 4374 реєстратори розрахункових операцій. Про це проінформували в головному управлінні ДПС в області.

При цьому приватні підприємці (2318 осіб) застосовували 2899 РРО, а 532 юридичні особи — 1475. Упродовж червня зареєстровано 73 одиниці касової техніки, анулювано ж реєстрацію 71-го РРО.

Суб’єкти господарювання нашого краю також активно використовують і новітні розробки. У своїй діяльності вони застосовують 574 програмних РРО. Причому практиці новацій надали перевагу приватні підприємці. Адже вони використовують 518 програмних рішень. Юридичні особи зареєстрували 56 таких РРО.

Найбільше новітніх рішень використовують у своїй діяльності суб’єкти підприємництва, які обслуговуються в Тернопільській ДПІ. Вони повідомили про застосування 338 програмних рішень. Ще 25 ПРРО освоїли підприємці Бучаччини, 22 — Чортківщини. По 21-му ПРРО застосовують бізнесмени Заліщиччини та Кременеччини.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області