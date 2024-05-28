Коли при відкритті зміни в ПРРО надходить повідомлення «Компанія заблокована»

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. У «ПРРО ДПС» повідомлення з текстом «Компанія заблокована» не використовуються, тобто суб’єкт господарювання — користувач програмного реєстратора розрахункових операцій (ПРРО) застосовує програмне рішення іншого, ніж ДПС, виробника ПРРО.

Для отримання роз’яснення та причин надходження повідомлення з текстом «Компанія заблокована» при відкритті зміни на ПРРО, користувачеві ПРРО, необхідно звертатися безпосередньо до розробника відповідного програмного забезпечення.

Блокування роботи ПРРО може відбутися з причин скасування/блокування сертифіката відкритого ключа електронного підпису особи або електронної печатки суб’єкта господарювання, що використовується в ПРРО, в тому числі через закінчення строку дії такого сертифіката.

Суб’єкту господарювання необхідно перевірити каталог, у якому збережено файл секретного ключа та сертифіката кваліфікованого електронного підпису, а також переконатися, що в обраному каталозі знаходяться лише:

1 — файл діючого (нового) ключа;

1 — файл діючого (нового) сертифіката для підписання.

При цьому обраний каталог не повинен містити інших файлів, ключів, сертифікатів.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області