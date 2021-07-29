Чи обов’язково отримувати витяг із реєстру платників ПДВ?

Законом України від 24 жовтня 2013 року за номером 657-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обліку та реєстрації платників податків та удосконалення деяких положень» скасовано такі документи, як свідоцтво про реєстрацію особи платником податку на додану вартість та свідоцтво про реєстрацію як суб’єкта спеціального режиму оподаткування, та надано право платникам податку на додану вартість за їх запитом отримувати витяги з реєстру платників податку на додану вартість в контрольних органах. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Оскільки отримання витягів із реєстру платників податку на додану вартість не є обов’язковим для платників, контрольні органи не мають підстав вимагати їх у платників.

Підтвердженням факту реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності платником податку на додану вартість є наявність інформації про таку реєстрацію на офіційному вебпорталі ДПС, яка оновлюється щоденно.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області