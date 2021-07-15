На кого вся наша надія

Виконком Національного олімпійського комітету України за поданням національних федерацій та згідно з міжнародною і національною системою відбору затвердив поіменний склад олімпійської збірної України для участі в ХХХІІ літніх Олімпійських іграх у Токіо. Незважаючи на вплив всесвітньої пандемії та суттєві зміни спортивного календаря, зокрема перенесення ігор з 2020 на 2021 рік, українські спортсмени подолали жорсткий кваліфікаційний відбір, виборовши право представляти країну в змаганнях найсильніших атлетів планети.

Україну на найголовнішому спортивному форумі чотириріччя представлятимуть 158 олімпійців у 25-ти видах спорту і 30-ти дисциплінах. Наші спортсмени виступатимуть у бадмінтоні, боксі, боротьбі вільній та жіночій, греко-римській, важкій атлетиці, велоспорті (шосе, трек, маунтенбайк), веслуванні академічному, веслуванні на байдарках і каное (веслувальному слаломі), гімнастиці спортивній, гімнастиці художній, дзюдо, карате, кінному спорті, легкій атлетиці, плаванні, плаванні артистичному, стрільбі з лука, стрільбі кульовій, стрибках у воду, стрибках на батуті, сучасному п’ятиборстві, тенісі, тенісі настільному, триатлоні та фехтуванні.

Найбільша кількість спортсменів від України буде делегована у легкій атлетиці — 47. Серед них виступатиме і тернопільська спортсменка Наталія Стребкова. Вже першого серпня наша атлетка стартуватиме в олімпійських змаганнях легкоатлетів на дистанції 3000 метрів із перешкодами. Наталія Стребкова — майстер спорту України міжнародного класу, представляє Тернопільську обласну школу вищої спортивної майстерності та ФСТ «Динамо», тренер Олександр Степанюк.

У складі олімпійської збірної буде ще одна тернополянка. Серед шести фехтувальників, які в Японії захищатимуть честь України, буде і вихованка КДЮСШ №2 імені Юрія Горайського, шпажистка Олена Кривицька. Наша землячка стала переможницею європейського кваліфікаційного турніру в Мадриді і завоювала єдину олімпійську ліцензію, яку розігрували в жіночій шпазі. У фіналі українська шпажистка перемогла Олександру Ндоло з Німеччини — 15:12. Для Олени Кривицької Олімпіада в Токіо буде третьою в кар’єрі.

Загалом склад збірної України на Олімпійських іграх буде таким:

бадмінтон: Артем Почтарьов, Марія Улітіна;

бокс: Микола Буценко, Ярослав Харциз, Олександр Хижняк, Цотне Рогава, Анна Лисенко;

боротьба: Василь Михайлов, Олександр Хоцянівський — вільна, Оксана Лівач, Аліна Грушина, Ірина Коляденко, Алла Черкасова, Алла Белінська — жіноча, Ленур Терімов, Парвіз Насібов, Жан Беленюк — греко-римська;

важка атлетика: Ірина Деха, Каміла Конотоп;

велосипедний спорт: Яна Беломоїна — маунтенбайк, Олена Старикова, Любов Басова — трек, Анатолій Будяк, Валерія Кононенко — шосе;

веслування академічне: Ігор Хмара, Станіслав Ковальов;

веслування на байдарках і каное: Павло Алтухов, Юрій Вандюк, Дмитро Янчук, Людмила Лузан, Анастасія Четверикова, Марія Повх, Анастасія Тодорова, Марія Кічасова-Скорик, Людмила Куклиновська, Юлія Юрійчук;

веслувальний слалом: Вікторія Ус;

спортивна гімнастика: Ігор Радівілов, Петро Пахнюк, Євген Юденков, Ілля Ковтун, Діана Варинська;

художня гімнастика: Вікторія Онопрієнко, Христина Погранична, Анастасія Возняк, Єва Малащук, Маріола Боднарчук, Марія Височанська, Дарина Дуда;

дзюдо: Артем Лесюк, Георгій Зантарая, Кеджау Ньябалі, Яків Хаммо, Дар’я Білодід, Єлизавета Каланіна, Анастасія Турчин;

карате: Аніта Серьогіна, Анжеліка Терлюга, Станіслав Горуна;

кінний спорт: Олександр Продан, Інна Логутенкова;

легка атлетика: Андрій Проценко, Гліб Піскунов, Михайло Кохан, Богдан-Іван Городиський, Микола Нижник, Олександр Сітковський, Едуард Забуженко, Іван Лосєв, Ігор Главан, Мар’ян Закальницький, Іван Банзерук, Микита Нестеренко, Михайло Гаврилюк, Назар Коваленко, Ігор Мусієнко, Олександр Погорілко, Микита Барабанов, Данило Даниленко, Владислав Мазур, Сергій Смелик, Ярослава Магучіх, Юлія Левченко, Ірина Геращенко, Марина Бех-Романчук, Ольга Саладуха, Ірина Климець, Ірина Новожилова, Анна Рижикова, Вікторія Ткачук, Тетяна Мельник, Катерина Климюк, Анастасія Бризгіна, Євгенія Прокоф’єва, Дар’я Михайлова, Людмила Оляновська, Марія Сахарук, Марина Килипко, Ольга Голодна, Вікторія Калюжна, Ганна Шевчук, Наталія Пироженко-Чорномаз, Наталія Семенова, Яна Гладійчук, Наталія Стребкова, Марія Миколенко, Аліна Логвиненко, Яна Качур;

плавання: Владислав Бухов, Денис Кесіль, Михайло Романчук, Ігор Трояновський, Сергій Фролов, Сергій Шевцов, Дарина Зевіна, Христина Панчішко;

синхронне плавання: Анастасія Савчук, Марта Федіна, Єлизавета Яхно, Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Ксенія Сидоренко, Катерина Резнік, Аліна Шинкаренко, Вероніка Гришко;

стрільба з лука: Олексій Гунбін, Вероніка Марченко, Анастасія Павлова, Лідія Січенікова;

стрільба кульова: Павло Коростильов, Олег Омельчук, Олег Царьков, Сергій Куліш, Олена Костевич;

стрільба стендова: Ірина Маловічко;

стрибки на батуті: Микола Просторов;

стрибки у воду: Олексій Середа, Олег Сербін, Олег Колодій, Вікторія Кесарь, Анна Письменська, Софія Лискун;

сучасне п’ятиборство: Павло Тимощенко;

теніс: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Людмила Кіченок, Надія Кіченок;

теніс настільний: Коу Лей, Маргарита Песоцька, Ганна Гапонова;

триатлон: Юлія Єлістратова;

фехтування: Богдан Нікішін, Ігор Рейзлін, Роман Свічкар, Анатолій Герей, Ольга Харлан, Олена Кривицька.

Ігри Олімпіади в Токіо триватимуть з 23 липня по 8 серпня цього року.

Фото з вільних джерел