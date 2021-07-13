Охочих, хоч відбавляй

У Тернополі відбулися відкритий чемпіонат області та відкритий чемпіонат ОДЮСШ із літніх видів спорту з жиму лежачи та класичного жиму лежачи серед усіх вікових груп пам’яті кандидата в майстри спорту Віктора Николишина. Учать у змаганнях узяли понад сотня богатирів із дванадцяти команд.

Що пауерліфтинг нині надзвичайно популярний у нашому краї, засвідчує хоча би та обставина, що ним нині, крім ОДЮСШ із літніх видів спорту, регулярно займаються в тернопільських спортивних клубах «Олімп», «Побержим», «Колізей», «Текстильник», «Чемпіон», «Get Fit», озернянському «Гладіаторі» чортківському «Спортлайф», а також у спортивних клубах «Трибухівці» і «Кремінь» із Кременця. Свою майстерність на помості продемонстрували також атлети з Яворова на Львівщині.

Тобто охочих перевірити себе, не зважаючи на літню спеку, було вдосталь. У класичному жимі лежачи чемпіонками серед дівчат стали Каріна Тихоліз з ОДЮСШ і троє атлеток із Львівщини — Христина Уляник, Софія Станько і Діана Теплюх. В юніорок відзначилися вихованки ОДЮСШ Юлія Франасюк, Соломія Дольна та Емілія Татарин, а в жінок — Марія Полянська та Анастасія Лиса, які теж захищали честь навчального спортивного закладу, а також Марія Мадай із Чорткова.

В юнаків перші місця здобули Павло Кисіль та Андрій Христинич із «Гладіатора», Руслан Новацький зі «Спортлайфу», Максим Гуменюк та Євген Малявський з обласної спортивної школи та Павло Гайдучок і Василь Нечай з Яворова.

Турнір юніорів приніс перемогу Андрієві Савчуку і Максимові Поліщуку з Кременця, Василеві Фурику з Чорткова і Володимирові Марківу з Маркіяном Івахою з Яворова.

Баталії ж чоловіків завершилися тим, що на найвищу сходинку п’єдесталу пошани в своїх вагових категоріях піднялися Михайло Шаблій, Іван Лозинський, Назарій Руцький, Андрій Гайдамаха, Андрій Сава, Олег Ярич і Тарас Бубен, які захищали честь спортклубу «Олімп», та Юрій Хмиз із «Гладіатора».

Порадувало цього року і чисельне представництво ветеранів, яке щороку збільшується. Чемпіонами в своїх вагових категоріях і вікових групах стали Володимир Вонс, Андрій Заводович, Олександр Гордієнко та Юрій Слободян із «Гладіатора», Іван Карнаус та Олег Чемерис із Трибухівців, Ігор Гдуля і Віктор Погребінський з Яворова, Михайло М’яхкота та автор цих рядків, які виступали за «Олімп».

Завершували змагання виступи в екіпірувальному жимі лежачи. Серед юнаків перемогли Вадим Музика та Ігор Грошко. Найкращими серед юніорів стали Назар Шаповал, Дмитор Поляник, Назар Шевченко і Вадим Гаврилюк. А серед жінок — Марія Полянська, Мар’яна Коляденко, Анастасія Лиса, Софія Бздир та Альона Канюка з ОДЮСШ. У турнірі чоловіків чемпіонство відсвяткували Михайло Шаблій, Іван Лозинський, Назарій Руцький, Антон Лясковець, Богдан Гайдамаха, Павло Петрик, Тарас Карапулько і Тарас Бубен з «Олімпу». До речі, Михайло Шаблій у найлегшій ваговій категорії і Тарас Бубен — у найважчій вижали ваги на рівні нормативу майстра спорту міжнародного класу. Серед ветеранів чемпіоном теж став автор цих рядків.

Найкращим тренером змагань визнали наставника обласної спортивної школи з літніх видів спорту Ігоря Лисого.

Переможці і призери відзначені грамотами і медалями управління молоді, спорту та іміджевих проєктів облдержадміністрації. Ці старт були відбірковими до Кубка України з класичного жиму лежачи і жиму лежачи серед різних вікових груп, який відбудуться наприкінці року.

В. ШАНДРИГОСЬ.

Фото з архіву автора