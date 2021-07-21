Пам’яті колишнього президента обласної федерації

Наприкінці минулого тижня у фізкультурно-оздоровчому комплексі Тернопільської комунальної ДЮСШ з ігрових видів спорту визначилися лауреати вже восьмого юніорського Всеукраїнського турніру з греко-римської боротьби пам’яті президента Федерації греко-римської боротьби Тернопільської області Євгена Ворка. Участь у ньому взяли близько сотні атлетів з багатьох областей нашої держави та команда з Польщі.

Як і зазвичай, успішно виступили в рідних стінах вихованці Тернопільської КДЮСШ із цього виду спорту та обласної ШВСМ, які нині навчаються в Західноукраїнському національному університеті. Під час баталій атлетів, чия вага не перевищує 60-ти кілограмів, не було рівних Едуардові Стрільчуку. Відзнак же за друге місце удостоєний Володимир Войтович. А в наступній ваговій категорії переміг Василь Васильківський.

Організатори висловлюють щиру подяку за дієву допомогу в проведенні традиційних змагань Міністерству молоді та спорту України, облдержадміністрації, міській раді, генеральному директорові ТОВ «Тернопільський міський ринок ЛТД» Юрієві Ворку, ТОВ «Микулинецький бровар» і директорові ОШВСМ Олегові Любінському.

Фото з архіву організаторів