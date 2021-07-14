За борг з єдиного внеску надішлють вимогу про сплату

Нагадування головного управління ДПС у Тернопільській області. Відповідно до пункту 3 розділу VІ Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 квітня 2015 року за номером 449 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 21 грудня 2020 року за номером 790), контрольні органи надсилають (вручають) платникам вимогу про сплату боргу (недоїмки), якщо:

— дані документальних перевірок свідчать про донарахування сум єдиного внеску контрольними органами;

— платник має на кінець календарного місяця недоїмку зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

— платник має на кінець календарного місяця борги зі сплати фінансових санкцій.

У випадку, передбаченому другим абзацом пункту 3 розділу VІ згаданої інструкції, вимога про сплату боргу (недоїмки) приймається відповідним податковим органом протягом п’ятнадцяти робочих днів із дня, що настає за днем вручення платнику акта перевірки, а за наявності заперечень платника єдиного внеску до акта перевірки приймається з урахуванням висновку про результати розгляду заперечень до акта перевірки.

Контрольний орган надсилає (вручає) вимогу про сплату боргу (недоїмки) платнику єдиного внеску протягом трьох робочих днів із дня її винесення.

У випадках, передбачених третім та/або четвертим абзацами пункту 3 розділу VІ інструкції, вимога про сплату боргу (недоїмки) надсилається (вручається):

— платникам, зазначеним у пункті 1 статті 4 Закону України від 8 липня 2010 року за номером 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами і доповненнями, протягом двадцяти робочих днів, що настають за календарним місяцем, в якому виникла, зросла або частково зменшилася сума недоїмки зі сплати єдиного внеску (заборгованість зі сплати фінансових санкцій).

При цьому протягом десяти календарних днів із дня одержання вимоги про сплату боргу (недоїмки) платник зобов’язаний сплатити зазначені в пункті 1 вимоги суми недоїмки, штрафів та пені (пункт 5 розділу VІ інструкції).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області