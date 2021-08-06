Перерахували більше ПДВ, аніж торік за цей же період

Упродовж січня-липня цього року суб’єкти господарювання Тернопільщини сплатили до Державного бюджету України майже 1,2 мільярда гривень податку на додану вартість. «Рівень надходжень торішніх січня-липня 2020 перевищено на 424 мільйони гривень. Додатково ж скарбниця країни отримала від бізнесу нашого краю 22,3 мільйона гривень, оскільки сплачено на 1,9 відсотка більше, ніж очікувалося», — повідомив начальник головного управління ДПС у Тернопільській області Михайло Яцина.

Посадовець деталізував, що в середньому підприємства та компанії Тернопільщини щомісяця сплачували цього року 167 мільйонів гривень проти 106,4 мільйона гривень торішніх. Відтак ПДВ надійшло на 60,6 мільйона гривень або на 56,9 відсотка більше.

«Загалом в області на початок серпня було зареєстровано 2800 платників податку на додану вартість — юридичних осіб. Варто зауважити, що порівняно із станом на 1 січня 2021 року фактично кількість платників даного платежу збільшилася на 58 осіб або на 2,1 відсотка. До того ж стало більше, ніж торік у січні-липні, підприємств та компаній, які є платниками ПДВ, на 49 осіб або на 1,8 відсотка», — підсумував Михайло Яцина.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області