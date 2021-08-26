Підвищення зарплати посприяло додатковим надходження до бюджетів

Із початку цього року після проведеної індивідуальної роз’яснювальної роботи з керівниками підприємств, котрі допустили заборгованість із виплати заробітної плати та податкових платежів, вдалося досягти вагомих результатів. Про це повідомили в управлінні податкового адміністрування фізичних осіб головного управління ДПС у Тернопільській області.

Скажімо, 120 роботодавців виплатили працівникам 11,5 мільйона гривень заборгованої заробітної плати, а до бюджету додатково надійшло 2,6 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та 3,6 мільйона гривень єдиного внеску.

У тісній співпраці та чіткій взаємодії з органами місцевої влади щодо контролю за додержанням законодавства про оплату праці проведено роз’яснювальну роботу з керівниками шістдесяти підприємств. Відтак 56 суб’єктів господарювання підвищили рівень виплати заробітної плати. Тож додаткові надходження склали 5,1 мільйона гривень, з яких 2,4 мільйона — податок на доходи фізичних осіб та 2,7 мільйона — єдиний внесок.

Доцільність дотримання норм щодо належної оплати праці роз’яснили також 492 підприємствам та організаціям краю. І 450 із них підвищили зарплатню своїм працівникам, сплативши до бюджету 8,3 мільйона гривень податку на доходи та 9,2 мільйона гривень єдиного внеску.

Завдяки активізації роз’яснювальної роботи в липні додатково оформлено трудові відносини з 5446-ма найманими працівниками.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області