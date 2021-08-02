Раніше подану звітність можна переглянути в електронному кабінеті

Відповідно до першого абзацу пункту 42.6 статті 42 Податкового кодексу України (ПКУ) електронний документообіг між платником податків та контрольним органом здійснюється відповідно до ПКУ, законів України від 22 травня 2003 року за номером 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» та від 5 жовтня 2017 року за номером 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги» без укладення відповідного договору. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з третім абзацом пункту 42.6 статті 42 ПКУ платник податків стає суб’єктом електронного документообігу після надсилання до контрольного органу першого будь-якого електронного документа у встановленому форматі з дотриманням вимог двох згаданих законів.

Пунктом 42 прим.1.1 статті 42 прим.1 ПКУ визначено, що електронний кабінет створюється та функціонує за такими принципами, зокрема, здійснення автоматизованого внесення до журналу всіх дій (подій), що відбуваються в електронному кабінеті, включаючи фіксацію дати і часу відправлення, отримання документів через електронний кабінет та будь-якої зміни даних, доступних в електронному кабінеті, за допомогою кваліфікованої електронної позначки часу. Інформація про дату і час надсилання та отримання документів, іншої кореспонденції з ідентифікацією відправника та отримувача зберігається безстроково і може бути отримана через електронний кабінет у вигляді електронного документа, в тому числі у вигляді квитанції в текстовому форматі.

У приватній частині електронного кабінету залежно від типу платника (юридична особа, фізична особа — суб’єкт підприємницької діяльності, громадянин тощо) надається доступ, зокрема, до перегляду та друку раніше поданої звітності.

Меню «Перегляд поданої звітності» надає користувачу електронного кабінету можливість перегляду раніше поданої податкової, пенсійної та статистичної звітності до ДПС незалежно від способу її подання, включаючи звіти, подані на паперових носіях до центрів обслуговування платників податків.

За замовчуванням користувач отримує перелік всіх звітів, поданих у відповідному звітному періоді. Звітний період (місяць, квартал чи рік) визначається двома параметрами — роком та місяцем.

Перегляд конкретного звіту здійснюється подвійним натисненням лівої кнопки миші, формується pdf-файл звіту зі всіма додатками.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області