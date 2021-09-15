Четверо — з нагородами

Наприкінці минулого тижня в Чернівцях відбувся відкритий турнір з боксу, присвячений тридцятій річниці Незалежності України та Дню фізичної культури і спорту. У змаганнях узяли участь понад півтори сотні атлетів з більшості областей нашої держави.

Честь нашого краю захищали спортсмени боксерського клубу «Шкіряна Рукавичка», Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту та відділення боксу комунальної ДЮСШ із греко-римської боротьби.

Чемпіонами в своїх вагових категоріях стали Захар Фірман та Артем Сорочан. А відзнак за третє місце удостоєні Назар Чеверда і Микола Дукельський. Готували юних майстрів шкіряної рукавички Руслан та Анатолій Фірмани. Спортсмени і тренери висловлюють подяку меценатам — Михайлові Будзінському та Ігореві Сорочану.

В. ШАНДРИГОСЬ.

На фото: тернопільські боксери разом з одним зі своїх наставників Анатолієм ФІРМАНОМ після церемонії нагородження.

Фото з архіву автора