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Чи оподатковується ПДВ внесення готівки до статутного фонду

27.09.202127.09.2021Автор Богдан Дікальчук
Чи оподатковується ПДВ внесення готівки до статутного фонду

Відповідно до статті 186 Податкового кодексу України (ПКУ) об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Не є об’єктом оподаткування, зокрема, корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах; обміну зазначених цінних паперів та корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, формах, на інші цінні папери, корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах (підпункт 196.1.1 статті 196 ПКУ).

Отже, операція з внесення грошових коштів до статутного фонду підприємства в обмін на корпоративні права (частки у статутному фонді) не підпадає під об’єкт оподаткування ПДВ, за умови, що такі кошти підтверджені відповідними статутними та розрахунковими документами.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області