Чи потрібно подавати одноразову добровільну декларацію після отримання майна в спадок

Нагадування головного управління ДПС у Тернопільській області. Одноразове (спеціальне) добровільне декларування — це особливий порядок добровільного декларування фізичною особою, визначеною пунктом 3 підрозділу 94 розділу ХХ ПКУ, належних їй активів:

розміщених на території України та/або за її межами, якщо такі активи були одержані (набуті) такою фізичною особою за рахунок доходів, що підлягали в момент їх нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні та з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори відповідно до вимог законодавства з питань оподаткування та/або міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана ВРУ,

та/або які не були задекларовані в порушення податкового та валютного законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контрольні органи, протягом будь-якого з податкових періодів, що мали місце до першого січня 2021 року (пункт 1 підрозділу 94 розділу ХХ ПКУ).

Порядок оподаткування доходу, отриманого платником податку на доходи фізичних осіб, у результаті прийняття ним у спадщину чи дарунок нерухомого або рухомого майна визначено статтею 174 ПКУ, а саме:

— за нульовою ставкою оподатковуються об’єкти спадщини, що успадковуються членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення (підпункт 174.2.1 «а» статті 172 ПКУ).

Об’єкти дарування, подаровані платнику податку іншою фізичною особою, оподатковуються згідно з правилами, встановленими для оподаткування спадщини (пункт 174.6 статті 174 ПКУ).

Особами, відповідальними за сплату (перерахування) податку до бюджету, є спадкоємці/обдаровані, які отримали спадщину/дарунок (пункт 174.3 статті 174 ПКУ).

Дохід у вигляді вартості успадкованого/отриманого в дарунок майна (у межах, що підлягає оподаткуванню, зазначається в річній податковій декларації про майновий стан та доходи, крім спадкоємців, які отримали у спадщину/дарунок об’єкти, що оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб.

Отже, у разі якщо об’єкти рухомого або нерухомого майна були отримані у спадок (подарунок) від члена сім’ї першого або другого ступеня споріднення, то подавати одноразову (спеціальну) добровільну декларацію платнику податків не потрібно за умови відсутності інших підстав для подання такої декларації.

Податківці також звернули увагу на те, що ДПС України на офіційному вебпорталі у банері «Одноразове добровільне декларування» розміщено приклади заповнення одноразової (спеціальної) добровільної декларації.

Ознайомитися з інформацією можна за посиланням: https://bit.ly/3DqKQvB

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області