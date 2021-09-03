І знову на старт, сільські фізкультурники!

Нещодавно наша газета широко висвітлила проведену у Великих Гаях з нагоди 30-ї річниці Незалежності України спартакіаду «Краща спортивна громада Тернопільського району». За тиждень на сільських фізкультурників краю очікуватимуть нові захопливі баталії.

У суботу, 11 вересня, в Скалаті цього ж району відбудуться перші обласні змагання «Найкраща міська спортивна громада Тернопільщини». Її проведення організатори, серед яких Тернопільська територіальна організація ВФСТ «Колос», управління молоді, спорту та іміджевих проєктів облдержадміністрації і місцевий осередок Національного олімпійського комітету України в Тернопільській області, приурочили до Дня фізичної культури та спорту.

Під час традиційних стартів прихильники здорового способу життя з усіх куточків області посперечаються за звання найсильніших у таких популярних видах спорту, як волейбол, гирі, футзал, перетягування каната, шахи, шашки, армспорт, дартс, настільний теніс.

На фото: під час цьогорічних травневих змагань сільських фізкультурників у Скалаті.

Фото Г. ГУНТІКА