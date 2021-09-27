Податкова амністія: після сплати збору декларант звільняється від відповідальності

Якщо декларантом сплачено в повному обсязі суми збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування, в тому числі донарахування грошового зобов’язання, передбачені Податковим кодексом України, то він звільняється від відповідальності за порушення податкового та валютного законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контрольні органи, та від обов’язку нарахування і сплати податків і зборів щодо доходів, які стали джерелом одержання (набуття) активів, зазначених таким декларантом в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації, що мали місце у будь-якому з податкових періодів до першого січня 2021 року. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до другого абзацу пункту 13 підрозділу 9 прим.4 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПКУ) сплата декларантом у повному обсязі суми збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування, в тому числі донарахування грошового зобов’язання, у випадках, передбачених підрозділом 9 прим.4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, звільняє такого декларанта від відповідальності за порушення податкового та валютного законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контрольні органи, та від обов’язку нарахування та сплати податків і зборів щодо доходів, які стали джерелом одержання (набуття) активів, зазначених таким декларантом в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації (у межах складу і вартості активів, зазначених у декларації як об’єкт і база для нарахування збору), що мали місце в будь-якому з податкових періодів до першого січня 2021 року.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області