Робота в режимі офлайн

Нагадування головне управління ДПС у Тернопільській області. Відповідно до пункту 3 розділу V Порядку реєстрації, ведення реєстру та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 червня 2020 року за номером 317 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року за номером 547» програмне рішення програмного реєстратора розрахункових операцій (ПРРО) під час роботи в режимі офлайн має забезпечувати постійний контроль, зокрема, щодо:

— відновлення зв’язку ПРРО із фіскальним сервером та перевіряти наявність такого зв’язку перед формуванням кожного розрахункового документа в режимі офлайн;

— дотримання граничних строків застосування режиму офлайн, інформувати особу, яка здійснює розрахункову операцію про залишок часу, протягом якого може тривати режим офлайн, та припинити проведення розрахункових операцій у режимі офлайн у разі досягнення одного із граничних строків (36 годин підряд або 168 годин протягом календарного місяця).

ПРРО має бути автоматично переведений із режиму офлайн у режим онлайн-обміну з фіскальним сервером у момент відновлення зв’язку між ПРРО та фіскальним сервером (пункт 2 розділу V згаданого порядку).

Отже, в ПРРО час перебування в режимі офлайн рахується відповідно від моменту переходу в режим офлайн (перехід в режим офлайн відбувається при формуванні повідомлення про проведення розрахункових операцій у період відсутності зв’язку між програмним реєстратором розрахункових операцій та фіскальним сервером за формою №4-ПРРО (додаток 4 до порядку) до виходу з режиму офлайн (передача чеків/звітів сформованих у режимі офлайн на фіскальний сервер ДПС).

Роботу в режимі офлайн суб’єкт господарювання може контролювати шляхом сумування періодів часу, протягом якого ПРРО перебував у режимі офлайн: від дати та часу, що зазначаються у повідомленні за формою №4-ПРРО з відміткою «початок переведення ПРРО в режим офлайн» до дати та часу, зазначених у повідомленні за формою №4-ПРРО «завершення режиму офлайн».

У програмному рішенні «ПРРО Каса» налаштовано відображення часу проведеного в режимі офлайн.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області