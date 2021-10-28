Бізнесмени Тернополя віддають перевагу програмним РРО

Програмні рішення для проведення готівкових розрахунків на Тернопільщині використовують як приватні підприємці, так і юридичні особи. Про це повідомив начальник головного управління ДПС в області Михайло Яцина.

Вони вже зареєстрували 688 програмних РРО.

«Причому підприємці активніше використовують таку новацію. Адже застосовують у своїй діяльності 600 ПРРО. Юридичні особи краю зареєстрували 88 одиниць альтернативної касової техніки», — деталізував посадовець.

Він також конкретизував, що більшість програмних рішень використовують приватні підприємці Тернополя. Із загальної кількості зареєстрованих 308 ПРРО працюють в обласному центрі.

«Кількість суб’єктів підприємництва, які бажають використовувати програмну касову техніку зростає. Адже це вдале рішення для особистостей, які цінують свій час та комфорт. До того ж зареєструвати програмні РРО можна в режимі онлайн, а це дуже зручно, особливо в період поширення коронавірусної інфекції», — зазначив очільник податкової служби Тернопільщини.

Загалом упродовж січня-вересня цього року на території Тернопільської області суб’єкти господарювання у своїй діяльності застосовували 4407 одиниць касової техніки.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області