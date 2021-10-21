Чудова погода, хороші результати

Учора Федерація легкої атлетики Тернопільської області провела в парку «Загребелля» чемпіонат області з легкоатлетичного кросу серед юнаків і дівчат. Свою майстерність на дистанціях від однієї до трьох тисяч метрів продемонстрували прихильники бігу пересічною місцевістю трьох вікових груп — 2004—2005, 2006—2007, 2008 років народження і молодші.

У змаганнях узяли участь збірні Бережанської, Заліщицької, Гусятинської, Зборівської, Кременецької дитячо-юнацьких спортивних шкіл, команда Озернянської ОТГ та колективи Тернопільської ОДЮСШ та ОДЮСШ із літніх видів спорту. Чудова осіння погода дозволила легкоатлетам показати хороші результати. На однокілометровому відрізку в своїх вікових групах першими до фінішу дісталися підопічна тренера Зборівської ДЮСШ Володимира Небельського Аліна Посівайло, вихованець Бережанської ДЮСШ Арсен Стефанів, який тренується під керівництвом Володимира Дуди, та вихованка Тернопільської ОДЮСШ Ольга Правецька. З дівчиною, до речі, займається Ольга Стефанишин.

У забігах на 2000 метрів чемпіонами стали Максим Шляпський із Заліщицької ДЮСШ (тренери — Василь Токарчук, Любомир Кондуб) і Діана Марущак із Тернопільської ОДЮСШ, якою опікуються Богдан та Оксана Дуди і Василь Токарчук. Нарешті, в забігові на 3000 метрів переміг ще один підопічний Володимира Небельського Святослав Наконечний.

Обласні старти стали відбірковими до чемпіонату України, який 29—30 жовтня відбудеться в Ужгороді. За сприяння легкоатлетичного клубу «Легонькових» усіх переможців і призерів нагородили грамотами, медалями і преміями.

На фото: переможці та призери чемпіонату області з легкоатлетичного кросу після завершення церемонії нагородження.

Фото обласної федерації