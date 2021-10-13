І далі прогресують

Наприкінці минулого тижня Мукачево на Закарпатті стало ареною проведення Всеукраїнських змагань з метань пам’яті заслуженого тренера України Євгена Сюча. Турнір став першим етапом Кубка України в цих дисциплінах уже наступного легкоатлетичного сезону, під час якого свою майстерність продемонстрували близько півтори сотні прихильників «королеви спорту» — від дорослих, молоді віком до 23-х років, юніорів до юнаків і дівчат двох старших вікових груп.

У суперечці з конкурентами з 24-х областей і столиці нашої держави успішно виступили тернопільські атлети. Під час юніорських баталій метальників диску не було рівних вихованцеві обласної ШВСМ Ігореві Висоцькому, яким опікуються Іван Панасюк і Микола Головацький — 48 метрів 74 сантиметри. Тим часом перший з його наставників Іван Панасюк згадав, так би мовити, молодість, виступивши в турнірі дорослих. Після доволі таки тривалої паузи вийшло доволі непогано. В найкращій своїй спробі послав двокілограмовий снаряд на 42 метри 28 сантиметрів. За що заслужено удостоївся відзнак за третє місце.

Іще ж один підопічний Івана Панасюка Максим Лаврик із Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту відзначився в секторі для штовхання ядра під час змагань молодшої вікової групи юнаків і дівчат. Результат 12 метрів 93 сантиметри також приніс йому бронзову медаль.

Заслуговують на відзнаку і метальники тренерів Галини Шмуляєвої і Леоніда Дахновського з обласної ДЮСШ. Срібною призеркою в штовханні ядра серед юніорок стала Дарина Мостова — 10 метрів 55 сантиметрів. А в метанні спису дівчина стала четвертою — 33 метри 30 сантиметрів. В останній із цих дисциплін серед старших юнаків успіху домігся і Степан Петришин. Бронзову медаль йому принесла найкраща спроба на 51 метр 96 сантиметрів.

Нарешті, в цій же віковій групі звернули на себе увагу ще двоє наших штовхальників ядра: Максим Прокопець та Олексій Навроцький, хоч і не завоювали медалей, змогли встановити особисті досягнення — відповідно 14 метрів 31 сантиметр і 13 метрів 89 сантиметрів. Фінішували один за одним на шостій і сьомій позиціях.

На фото: крайня ліворуч — срібна призерка в штовханні ядра серед юніорок Дарина МОСТОВА.

Фото Леоніда ДАХНОВСЬКОГО