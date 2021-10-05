На забезпечення соціальних гарантій

Упродовж січня-вересня цього року платники податків Тернопільської області сплатили майже 3,6 мільярда гривень єдиного внеску. «Додатково надійшло 354,3 мільйона, оскільки очікувані надходження перевершені на 11 відсотків. Порівняно ж з аналогічним торішнім періодом приріст надходжень із цього платежу склав 695 мільйонів гривень або 24 відсотки», — розповів виконувач обов’язків начальника головного управління ДПС у Тернопільській області Сергій Бабій.

Лише у вересні платники нашого краю спрямували до бюджету 423,9 мільйона гривень єдиного внеску, що на 76,1 мільйона більше, ніж торік.

Варто мати на увазі, що єдиний внесок платникам необхідно сплачувати незалежно від їхнього фінансового стану. Адже несплачений єдиний внесок призводить до втрати страхового стажу, необхідного для призначення пенсій у майбутньому. Оскільки до страхового стажу зараховуються лише періоди роботи, за які сплачені страхові внески у сумі не меншій, ніж мінімальний, а з січня по листопад 2021 року це — 1320 гривень, за грудень — 1430 гривень, оскільки зміниться мінімальна зарплата з 6000 гривень до 6500 гривень.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області