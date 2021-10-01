З роси і води, ювіляре

Славний щістдесятирічний ювілей нещодавно відсвяткував заслужений працівник фізичної культури і спорту України, директор ДЮСШ «Колос» Скалатської територіальної громади Володимир Олексійович Лесів. Саме його у всеукраїнському фізкультурно-спортивному товаристві «Колос» знають як одного з найкращих у нашій державі організаторів сільського спорту.

А й справді, за що би не брався Володимир Олексійович, неодмінно досягав успіху. Не випадково очолювана саме ним дитячо-юнацька спортивна школа сільського товариства з малого містечка свого часу зуміла виховати відразу трьох майстринь спорту міжнародного класу з важкої атлетики. Імена Марії Хлян, Софії Зенченко та Ірини Барановської назавжди вписані в історію найбільш вагомих досягнень тернопільського спорту завдяки перемогам та успішним виступам на чемпіонатах Європи, літніх Юнацьких Олімпійських іграх, в інших престижних всеукраїнських і міжнародних змаганнях.

Зрештою, Володимир Лесів не тільки чудовий організатор, а й сам талановитий спортсмен. Зайве тому свідчення — звання кандидата в майстри спорту з футболу. Не одне покоління його вихованців радувало місцевих прихильників гри мільйонів успішними виступами в районних та обласних турнірах аматорських команд. І нині вже онуки тих, кого Володимир Олексійович навчав азам гри, демонструють свою майстерність на футбольному полі. Та й сам ветеран до останнього часу не збирався вішати бутси на гвіздок. Скажімо, кілька років тому в складі збірної територіальної організації сільського товариства в Тернопільській області виборював призові місця у фінальних турнірах ВФСТ «Колос» із мініфутболу.

Одне слово, своє шістдесятиріччя Володимир Олексійович, без найменшого перебільшення, зустрів у розквіті сил. З роси і води Вам, ювіляре. Козацького здоров’я, сімейного щастя, властивого Вам невичерпного оптимізму, всіх людських гараздів Вам зичать територіальна організація ВФСТ «Колос» у Тернопільській області, друзі, соратники, всі прихильники здорового способу життя.

На фото: Володимир ЛЕСІВ (праворуч) разом із головою територіальної організації «Колоса» Георгієм ГУНТІКОМ під час вручення йому в травні цього року почесної відзнаки сільського товариства на стадіоні в Скалаті.

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