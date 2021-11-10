Для розвитку інфраструктури територіальних громад

Упродовж січня-жовтня 2021 року суб’єкти господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, спрямували до місцевих скарбниць Тернопільщини 690,6 мільйона гривень єдиного податку. Це на 84 мільйони більше, ніж очікувалося.

Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження цього платежу зросли на 103,6 мільйона гривень.

Значна частка сплаченого податку — внесок приватних підприємців. За десять місяців цього року вони сплатили 462,1 мільйона гривень єдиного податку, що на 91,8 мільйона більше, ніж торік. Юридичні особи перерахували за цей період 87,8 мільйона гривень єдиного податку. Це перевищило очікувані надходження на 20, а торішні — на 26 відсотків. Відтак від малих підприємств територіальні громади краю отримали 14,5 мільйона гривень, а приріст до січня-жовтня 2020 року склав 18,1 мільйона гривень.

Платники фіксованого сільськогосподарського податку (четверта група) сплатили цього року 140 мільйонів гривень єдиного податку.

Єдиний податок — платіж, який спрямовується в повному обсязі до місцевих скарбниць. Відтак територіальні громади можуть його використовувати для розвитку своєї інфраструктури.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області