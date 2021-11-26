Коли помилилися, подайте уточнюючу декларацію

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 6 Закону України від 8 липня 2010 року за номером 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування зобов’язані подавати звітність про нарахування єдиного внеску в розмірах, визначених відповідно до згаданого Закону, зокрема, у складі звітності з єдиного податку у строки та порядку, встановлені Податковим кодексом України. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Фізичні особи-підприємці — платники єдиного податку першої-третьої груп подають податкову декларацію платника єдиного податку — фізичної особи-підприємця за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року за номером 578 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 9 грудня 2020 року за номером 752), у складі якої формується додаток 1 «Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску».

Такі платники можуть виправити грошові показники, суми нарахованого єдиного внеску та реквізити, у разі виправлення самостійно виявлених помилок, шляхом подання додатку 1 у складі декларації з типом «Уточнююча».

Згідно з приміткою 8 до декларації додаток 1 є її невід’ємною частиною.

Водночас додаток 1 не формується у складі декларації з типом «Уточнююча», якщо раніше задекларовані в додатку 1 грошові показники, суми нарахованого єдиного внеску та реквізити не змінюються.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області