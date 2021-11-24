Що не турнір, то з медалями

Окрім юніорського Кубка України з греко-римської боротьби в Харкові, наприкінці минулого тижня відбулися також два юнацькі всеукраїнські турніри. І в обох відзначилися вихованці Тернопільської КДЮСШ із цього виду спорту.

У Вінниці понад півтори сотні юних атлетів 2005—2006-го та 2007—2008 років народження з переважної більшості областей нашої держави, а також із Молдови, Болгарії та Естонії змагалися за нагороди турніру «Вінниця-2021». У старшій віковій групі відзначився учень ЗОШ №16 Ілля Павлович, який завоював третє місце у ваговій категорії до 60 кілограмів. А в молодшій аналогічного успіху домігся Нікіта Квасецький із Великоглибочецької ЗОШ, ставши бронзовим призером у суперечці борців, чия вага не перевищує 52 кілограми.

Натомість у Костополі Рівненської області приблизно така ж кількість юних спортсменів 2007—2008-го та 2009—2010 років народження із шести областей і сусідньої Білорусі визначила найсильніших під час турніру пам’яті кавалера ордена «За мужність» III ступеня, майстра спорту Віталія Ставського.

Одразу шістьом нашим землякам виявилося до снаги піднятися на п’єдестал пошани. У старшій віковій групі переможцями стали Назар Бабінський із ЗОШ №17 і Павло Павлович із ЗОШ №16. «Срібла» в своїй ваговій категорії удостоївся Юрій Мельник із ЗОШ №24, «бронзи» — Владислав Кротюк із школи-ліцею №6 і Владислав Топольницький із ЗОШ №11. А в молодшій порадував наставників Канан Насіров із ЗОШ №24, який також виборов «бронзу».

На фото: юні тернопільські борці разом зі своїми наставниками після завершення змагань у Костополі.

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