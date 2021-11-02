Внесок Тернопільщини до Зведеного бюджету України

«Упродовж десяти місяців 2021 року платники податків Тернопільщини спрямували до бюджетів усіх рівнів 8,2 мільярда гривень податкових платежів, що на 27 відсотків більше, ніж торік. Відтак приріст до січня-жовтня 2020 року склав 1,7 мільярда гривень», — розповів начальник головного управління ДПС в області Михайло Яцина.

Посадовець конкретизував, що цього року суб’єкти господарювання нашого краю сплатили до державного бюджету 3,6 мільярда гривень. Це на 875,5 мільйона гривень або на 32 відсотки перевищило надходження торішніх січня-жовтня.

Надходження до місцевих бюджетів краю склали 4,6 мільярда гривень, що на 857,5 мільйона більше, ніж в аналогічному торішньому періоді.

На думку очільника податкової служби Тернопільщини Михайла Яцини, збільшення сплати податкових платежів свідчить про усвідомлення тернопільським бізнесом соціальної складової податків та необхідності забезпечити фінансову стабільність держави у період економічних випробувань.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області