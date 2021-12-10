Бізнесменам Тернопільщини відшкодували на 150 мільйонів гривень ПДВ більше, ніж торік

«Упродовж одинадцяти місяців 2021 року бізнес Тернопільщини задекларував 691 мільйон гривень бюджетного відшкодування податку на додану вартість. Про це заявили 150 суб’єктів господарювання краю», — проінформував начальник головного управління ДПС у Тернопільській області Михайло Яцина.

Керівник податкового відомства зазначив, що завдяки впровадженню Електронного реєстру відшкодування ПДВ процес повернення платникам бюджетних коштів здійснюється прозоро та автоматично. Цього року платники Тернопільщини вже отримали з держбюджету грошовими коштами на розрахунковий рахунок 650 мільйонів гривень ПДВ, торік же — 500 мільйонів.

Окрім цього, з початку року фахівці податкової служби області упередили 15 мільйонів гривень неправомірно задекларованого до відшкодування податку на додану вартість. Тоді як торік за аналогічний період ця сума була більш ніж удвічі меншою і складала шість мільйонів гривень.

Загальний залишок заявленого невідшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ становить 105 мільйонів гривень, у тому числі: 89 мільйонів перебувають на стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування згідно з вимогами законодавства та 16 мільйонів — на стадії судового та адміністративного розгляду.

«До речі, платники податків мають можливість в онлайнрежимі відстежити та перевірити етап, на якому перебуває їх платіж, за допомогою електронного сервісу «Електронний кабінет», що розміщений на офіційному вебпорталі ДПС України», — додав Михайло Яцина.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області