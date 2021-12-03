ПДВ: чи можна формувати податковий кредит на підставі попередніх митних декларацій

Відповідно до частини першої статті 259 Митного кодексу України (МКУ) попередня митна декларація подається до ввезення в Україну товарів, транспортних засобів комерційного призначення (у тому числі з метою транзиту) або після їх ввезення, якщо ці товари, транспортні засоби перебувають на території пункту пропуску через державний кордон України. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Попередня митна декларація повинна містити відомості, достатні, зокрема для випуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до заявленого митного режиму за попередньою митною декларацією, яка містить всю необхідну для цього інформацію, після пропуску цих товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України та без пред’явлення їх або після пред’явлення митному органу, яким оформлена така попередня митна декларація.

Водночас якщо попередня митна декларація містить лише відомості, достатні для ввезення товарів, транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України та забезпечення їх доставки до митного органу призначення, або після оформлення попередньої митної декларації змінюються заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, для випуску товарів декларантом або уповноваженою ним особою подається додаткова декларація.

Попередня митна декларація, за якою митним органом здійснено випуск товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до заявленого митного режиму без пред’явлення їх цьому митному органу відповідно до частини п’ятої статті 259 МКУ, або попередня митна декларація разом з додатковою декларацією, поданою відповідно до частини тринадцятої статті 259 МКУ, становлять митну декларацію, заповнену в звичайному порядку.

При цьому під випуском товарів необхідно розуміти надання митним органом права на користування та/або розпорядження товарами, щодо яких здійснюється митне оформлення, відповідно до заявленої мети.

Згідно з підпунктом ґ пункту 198.1 статті 198 Податкового кодексу України (ПКУ) до податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені/нараховані при здійсненні операцій, зокрема з ввезення товарів та/або необоротних активів на митну територію України.

При цьому згідно з пунктом 201.12 статті 201 ПКУ при ввезенні товарів на митну територію України документом, що посвідчує право на віднесення сум податку до податкового кредиту, вважається митна декларація, оформлена відповідно до вимог законодавства, яка підтверджує сплату податку.

Таким чином, платник податку має право включити до податкового кредиту суму ПДВ, сплачену при митному оформленні ввезених товарів, на підставі попередньої митної декларації, якщо така декларація містить відомості, достатні для випуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до заявленого митного режиму, та їх випуск у митний режим імпорту здійснено за такою попередньою митною декларацією.

Якщо попередня митна декларація містить лише відомості, достатні для ввезення товарів, транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України та забезпечення їх доставки до митного органу призначення, або після оформлення попередньої митної декларації змінюються заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, та для випуску товарів декларантом або уповноваженою ним особою подається додаткова декларація, то документом, що посвідчує право на віднесення до податкового кредиту сум ПДВ, сплачених при митному оформленні ввезенних товарів, є така додаткова декларація.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області