Ставки єдиного податку для підприємців

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними, міськими радами або радами об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку — не більше 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на перше січня податкового (звітного) року;

2) для другої групи платників єдиного податку — не більше 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на перше січня податкового (звітного) року.

При здійсненні платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

При здійсненні платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для відповідної групи таких платників єдиного податку.

Рішення органів місцевого самоврядування щодо встановлених місцевих податків та зборів на відповідній території платнику податку можна знайти на вебпорталі ДПС України (https://tax.gov.ua) в рубриці «Рішення місцевих рад» або на субсайтах регіональних контрольних органів.

Окрім того, платник податку має можливість з метою ознайомлення з рішеннями органів місцевого самоврядування щодо встановлених місцевих податків та зборів звернутися до контрольних органів за його місцезнаходженням або до відповідних органів місцевого самоврядування.

Ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

1) 3 відсотки доходу — у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим кодексом України (ПКУ);

2) 5 відсотків доходу — у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з цінних металів, коштовного каміння, коштовного каміння органогенного утворення та напівкоштовного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі 5 відсотків доходу.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області