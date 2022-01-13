Повернули 732 мільйони гривень ПДВ

Торік суб’єктам підприємницької діяльності — юридичним особам Тернопільщини з державного бюджету відшкодовано грошовими коштами 732 мільйони гривень податку на додану вартість, що на 186 мільйонів більше, ніж у 2020 році. Про це проінформував начальник головного управління ДПС в області Михайло Яцина.

Загалом торік у січні-грудні про відшкодування податку на додану вартість повідомили 152 суб’єкти господарювання краю. Заявлена платниками до повернення сума склала 771 мільйон гривень.

«Упродовж минулого року працівники податкової служби упередили 16 мільйонів гривень неправомірно заявленого до повернення ПДВ», — констатував посадовець.

Він також додав, що на початок 2022 року загальний залишок заявленого невідшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ становив 101 мільйон гривень. Оскільки 85 мільйонів перебувають у стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування відповідно до законодавства, а 16 мільйонів гривень — у судовому та адміністративному розгляді.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області