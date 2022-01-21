Робота з програмним РРО у випадку виникнення проблем з Інтернетом

На період відсутності зв’язку між програмним реєстратором розрахункових операцій (ПРРО) та фіскальним сервером проведення розрахункових операцій суб’єктом господарювання здійснюється в режимі офлайн, що може тривати не більше ніж 36 годин, та не більше ніж 168 годин протягом календарного місяця, із створенням електронних розрахункових документів, яким присвоюються фіскальні номери із діапазону фіскальних номерів, сформованих фіскальним сервером. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

ПРРО не може працювати в режимі офлайн після спливу встановлених граничних строків застосування такого режиму суб’єктом господарювання (не більше ніж 36 годин підряд та 168 годин протягом календарного місяця), без наявного невикористаного діапазону, а також за наявності зв’язку між ПРРО та фіскальним сервером.

Під час переведення програмного реєстратора розрахункових операцій в режим офлайн одночасно має бути сформоване електронне повідомлення про проведення розрахункових операцій у період відсутності зв’язку між програмним реєстратором розрахункових операцій та фіскальним сервером за формою № 4-ПРРО.

При цьому, суб’єкти господарювання (користувачі ПРРО) не формують та не направляють до фіскального сервера повідомлення за формою № 4-ПРРО, оскільки воно формується автоматично самим ПРРО при переході в режим офлайн/онлайн.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області