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Спрощена система оподаткування не передбачає сплати земельного податку

25.01.202225.01.2022Автор Богдан Дікальчук
Спрощена система оподаткування не передбачає сплати земельного податку

Відповідно до підпункту 14.1.147 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (ПКУ) плата за землю — обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Підпунктом 269.1.1 пункту 269.1 статті 269 ПКУ встановлено, що платниками плати за землю є, зокрема, платники земельного податку:

власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

землекористувачі, яким відповідно до закону надані у користування земельні ділянки державної та комунальної власності на правах постійного користування.

Підпунктом 4 пункту 297.1 статті 297 ПКУ встановлено, що платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності, зокрема, з податку на майно в частині земельного податку за земельні ділянки, що використовуються платниками єдиного податку першої-третьої груп для провадження господарської діяльності (крім діяльності з надання земельних ділянок та/або нерухомого майна, що знаходиться на таких земельних ділянках, в оренду (найм), позичку, на іншому праві користування) та платниками єдиного податку четвертої групи для ведення сільськогосподарського товаровиробництва.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області