Єдиний податок — на розвиток територіальних громад

Торік суб’єкти господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, сплатили до місцевих бюджетів Тернопільщини понад 842,5 мільйона гривень єдиного податку. Порівняно з 2020 роком надходження зросли на 138,3 мільйона.

Значна частка сплаченого податку — внесок приватних підприємців. Упродовж 2021 року вони сплатили 575,2 мільйона гривень єдиного податку, що на 122,5 мільйона більше, ніж позаторік.

Юридичні особи-спрощенці перерахували за цей період 106,9 мільйона гривень єдиного податку — плюс 19,7 мільйона до 2020 року. Платники ж фіксованого сільськогосподарського податку (четверта група спрощеної системи оподаткування) у 2021 році перерахували до місцевих скарбниць 160,5 мільйона гривень єдиного податку.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області