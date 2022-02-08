Підприємствам повернули 79 мільйонів гривень ПДВ

Про бажання відшкодувати податок на додану вартість у січні цього року повідомили 102 суб’єкти господарювання — юридичні особи Тернопільської області. Заявлена ними сума бюджетного відшкодування з податку на додану вартість на розрахунковий рахунок склала 76 мільйонів гривень.

Про це повідомив начальник головного управління ДПС у Тернопільській області Михайло Яцина. «Порівняно з січнем минулого року сума ПДВ, заявлена до повернення, зросла на 25 мільйонів гривень», — констатував посадовець.

За його словами, станом на початок лютого цього року платникам податків краю повернули з держбюджету грошовими коштами на розрахунковий рахунок 79 мільйонів гривень податку на додану вартість. «Тобто відшкодування податку на додану вартість проводиться своєчасно та в повному обсязі», — наголосив очільник податкового відомства.

«Залишок невідшкодованого ПДВ склав 95 мільйонів гривень, — деталізував Михайло Яцина. — Щодо 79 мільйонів ще тривають перевірки та процедура бюджетного відшкодування, а 16 мільйонів гривень перебувають на стадії судового та адміністративного розгляду».

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області