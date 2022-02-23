Порадіймо за земляків!

Минулої неділі у Львові визначилися лауреати вже 22-го Всеукраїнського турніру з легкої атлетики в приміщенні пам’яті відомого вітчизняного медика і легкоатлета, майстра спорту Ярослава Тягнибока. Серед тих, хто порадував своїх наставників успішним виступом, і тернопільські майстри «королеви спорту».

Скажімо, після завершення баталій у секторі для стрибків у висоту серед чоловіків 2004 року народження і старших відразу двоє наших земляків, які займаються під керівництвом заслуженого тренера України Михайла Васірука, піднялися на п’єдестал пошани. Підкоривши планку на висоті 205 сантиметрів викладач Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка Олександр Хома став переможцем. Натомість вихованець Тернопільської ОДЮСШ, студент факультету фізичного виховання цього ж вишу Денис Загалюк, показавши аналогічний результат, поступився старшому конкуренту лише за кількістю витрачених спроб. Підкорена обома згадана висота, до речі, відповідає нормативу кандидата в майстри спорту.

Ще один вихованець обласної ДЮСШ і також майбутній педагог Ігор Танасійчук у цій же віковій групі мав повне право похвалитися ще вагомішими досягненнями. Переміг у стрибках у довжину. А у вирішальному забігу на 60 метрів фінішував другим.

Переможну естафету у суперечці дорослих підхопили і жінки. Студентка педагогічного Дарина Мостова, якою у вже згаданій ОДЮСШ, опікуються Галина Шмуляєва і Леонід Дахновський, виборола друге місце у штовханні ядра. А її старшій подрузі по навчанню, вихованці Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту і підопічній Миколи Ситарчука Марії Зелінській не було рівних у бігу на 800 метрів.

Порадіймо, без сумніву, й успіхам юнаків з дівчатами. Ще одна олімпійська надія Галини Шмуляєвої і Леоніда Дахновського Олексій Навроцький упевнено підтвердив статус фаворита у секторі для штовхання ядра, пославши в найкращій спробі снаряд на позначку 14 метрів 61 сантиметр. А його наймолодша подруга по тренуваннях Анастасія Лойко виборола титул віцечемпіонки.

Нарешті, після бігу на 800 метрів від усієї душі привітаймо підопічну Ольги Стефанишин із Тернопільської ОДЮСШ Ольгу Правецьку. Особиста колекція нагород дівчини теж поповнилася відзнаками за друге місце.

Фото з архіву навчального спортивного закладу