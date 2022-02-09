Сплата тернопільськими підприємствами ПДВ до держбюджету

Із початку цього року підприємства Тернопільщини спрямували до казни нашої держави 202,9 мільйона гривень податку на додану вартість. Приріст до очікуваних надходжень склав чотири відсотки, додатково державний бюджет отримав від юридичних осіб нашого краю 800 тисяч гривень цього платежу.

На початок лютого цього року на теренах нашого краю зареєстровано 2826 платників податку на додану вартість — юридичних осіб. Необхідно відзначити, що порівняно з аналогічним торішнім періодом додалося 72 платники.

Податківці нагадують, що 21 лютого є граничним терміном подання декларації з податку на додану вартість за січень 2022 року.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області