Внесок Тернопільщини до Зведеного бюджету України у січні

До Зведеного бюджету України платники податків Тернопільщини спрямували 762,9 мільйона гривень податкових платежів у січні 2022 року. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

Найбільше надійшло коштів зі сплати податку на доходи з фізичних осіб, податку на прибуток підприємств та акцизного податку. Скажімо, надійшло 379,9 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб включно з військовим збором, що на 59,9 мільйона більше, ніж у січні 2021 року. Підприємства перерахували 7,3 мільйона гривень податку на прибуток на 1,4 мільйона гривень більше, ніж торік. Виробники підакцизної продукції спрямували 2,3 мільйона гривень акцизного податку, що на 300 тисяч гривень більше, ніж торік.

Місцеві бюджети за січень цього року отримали 448,2 мільйона гривень податкових платежів. Приріст надходжень до січня 2021 року склав 93,1 мільйона гривень.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області