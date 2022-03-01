Новини, Спорт, Україна

Переможним традиціям не зраджують

01.03.202201.03.2022Автор Богдан Дікальчук
Переможним традиціям не зраджують

За день до початку агресивного нападу Росії на Україну із Сум устигли повернутися четверо вихованців тернопільських регіонального центру та ДЮСШ «Інваспорт». У цьому обласному центрі наші земляки брали участь у чемпіонаті України з легкої атлетики у приміщенні серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату, порушеннями зору та розумового і фізичного розвитку.

Як і зазвичай, тернопільські майстри «королеви спорту» виступили успішно в останній із цих нозологій. Поклали до скарбнички команди три золотих і по чотири срібних та бронзових медалей. Причому відразу по три нагороди цього разу виявилося до снаги вибороти не лише майстру спорту міжнародного класу Ользі Зазуляк, а й майстру спорту Руслані Муравській і кандидату в майстри Єлизаветі Ільєнко.

Досвідченішій із них Ользі Зазуляк, якою опікується заслужений тренер України Іван Салук, не було рівних у стрибках у довжину. А у вирішальних забігах на 60 і 200 метрів фінішувала другою. Натомість підопічна Віктора Ворка Єлизавета Ільєнко виборола «срібло» у стрибках у висоту, а «бронзу» — у бігу на 60 метрів і в стрибках у довжину.

У першій із цих дисциплін, стрибках у висоту, до речі, впевнено перемогла майстер спорту Руслана Муравська. Порадувала дівчина свого наставника, заслуженого тренера України Михайла Васірука і після змагань ще в двох видах. Виборола друге місце в стрибках у довжину і третє — у бігу на 200 метрів.

Постарався не відстати від дівчат і Мар’ян Репета, якого тренує Віктор Ворко. Йому не було рівних у потрійному стрибку, а в стрибках у висоту завоював третє місце. Та ще й посів підсумкову п’яту позицію у стрибках у довжину.

Фото з архіву центру