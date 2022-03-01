Переможним традиціям не зраджують

За день до початку агресивного нападу Росії на Україну із Сум устигли повернутися четверо вихованців тернопільських регіонального центру та ДЮСШ «Інваспорт». У цьому обласному центрі наші земляки брали участь у чемпіонаті України з легкої атлетики у приміщенні серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату, порушеннями зору та розумового і фізичного розвитку.

Як і зазвичай, тернопільські майстри «королеви спорту» виступили успішно в останній із цих нозологій. Поклали до скарбнички команди три золотих і по чотири срібних та бронзових медалей. Причому відразу по три нагороди цього разу виявилося до снаги вибороти не лише майстру спорту міжнародного класу Ользі Зазуляк, а й майстру спорту Руслані Муравській і кандидату в майстри Єлизаветі Ільєнко.

Досвідченішій із них Ользі Зазуляк, якою опікується заслужений тренер України Іван Салук, не було рівних у стрибках у довжину. А у вирішальних забігах на 60 і 200 метрів фінішувала другою. Натомість підопічна Віктора Ворка Єлизавета Ільєнко виборола «срібло» у стрибках у висоту, а «бронзу» — у бігу на 60 метрів і в стрибках у довжину.

У першій із цих дисциплін, стрибках у висоту, до речі, впевнено перемогла майстер спорту Руслана Муравська. Порадувала дівчина свого наставника, заслуженого тренера України Михайла Васірука і після змагань ще в двох видах. Виборола друге місце в стрибках у довжину і третє — у бігу на 200 метрів.

Постарався не відстати від дівчат і Мар’ян Репета, якого тренує Віктор Ворко. Йому не було рівних у потрійному стрибку, а в стрибках у висоту завоював третє місце. Та ще й посів підсумкову п’яту позицію у стрибках у довжину.

Фото з архіву центру