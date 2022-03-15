Протягом тридцяти днів після скасування воєнного стану

Згідно із Законом України від 3 березня 2022 року за номером 2118-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану» доповнено пункт 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПКУ). Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Зокрема, відповідно до підпункту 69.10 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ вважаються чинними ліцензії, по яких до припинення або скасування воєнного стану на території України не сплачено черговий платіж за ліцензію та/або закінчився термін дії ліцензії на право:

виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах;

виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним.

Обов’язки щодо сплати чергових платежів/дії щодо продовження ліцензії мають бути виконані суб’єктом господарювання протягом тридцяти днів, наступних за днем припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області