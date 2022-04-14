Чи можна через ПРРО повернути кошти, сплачені на класичному РРО

У програмному забезпеченні «ПРРО Каса» (ПЗ), яке надається Державною податковою службою на безоплатній основі, на даний час не реалізовано можливість аналітично пов’язувати фіскальні чеки класичного реєстратора розрахункових операцій (РРО), з якого проводилася операція, з програмним РРО (ПРРО). Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Тобто ПРРО не бачить фіскальні чеки класичного РРО, тому операція повернення повинна проводитися на тому РРО, з якого було здійснено реалізацію товару.

У наступних версіях ПЗ, після побудови аналітичної системи РРО/ПРРО, буде реалізована можливість повернення через ПРРО фіскальних чеків на товар, реалізований через класичний РРО.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області