Для платників єдиного податку третьої групи — без обмежень щодо обсягу доходу та кількості осіб

Головне управління ДПС у Тернопільській області повідомляє, що тимчасово, з першого квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного стану на території України, згідно з підпунктом 9.2 пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПКУ), платниками єдиного податку третьої групи можуть бути, зокрема, фізичні особи-підприємці. До таких осіб не застосовується обмеження щодо обсягу доходу та кількості осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах.

Підпунктом 9.3 пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ визначено, що платниками єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування, встановлені пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, без урахування обмежень, встановлених пунктом 291.5 статті 291 ПКУ, не можуть бути, зокрема:

фізичні особи-підприємці, які здійснюють: діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (окрім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора); обмін іноземної валюти; виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (окрім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до двадцяти літрів, імпорту автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, транспортних засобів, призначених для перевезення десяти осіб i більше, транспортних засобів для перевезення вантажів та роздрібної торгівлі підакцизними товарами); видобуток, реалізацію корисних копалин (окрім видобування підземних та поверхневих вод підприємствами, які надають послуги централізованого водопостачання та водовідведення);

страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;

фізичні особи-нерезиденти.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області